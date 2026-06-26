Зі скільки років можна працювати в Україні: вікові обмеження та умови
10:59 26.06.2026 Пт
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Ким можуть працювати підлітки в Україні?
Фото: з якого віку в Україні беруть на роботу (Getty Images)
Законодавство України чітко визначає, з якого віку підлітки можуть бути офіційно працевлаштовані, а також встановлює перелік обов’язкових умов для їхньої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Дозволений вік для працевлаштування
За загальним правилом, прийняття на роботу дозволено з 16 років. Однак існують винятки для молодших осіб:
- з 15 років: дозволено працювати за згодою одного з батьків або опікуна.
- з 14 років: дозволено виконувати лише легку роботу, виключно у вільний від занять час та за згодою одного з батьків чи опікуна.
Що таке "легка" робота?
Це праця, яка не передбачає важких фізичних або психічних навантажень. Для всіх осіб молодше 18 років обов’язковою умовою є проходження попереднього медичного огляду.
Перелік посад/видів діяльності, які підходять для підлітків:
- Маркетинг та реклама: роздача листівок, буклетів або газет (промоутерство).
- Кур’єрська служба: доставка легких посилок, документів чи квітів.
- Робота з людьми: аніматор або помічник на дитячих майданчиках/у таборах.
- Озеленення: висаджування квітів та догляд за рослинами (без використання важкої техніки).
- Адміністративна допомога: робота в бібліотеці, сортування документів, офісна робота за комп’ютером (із дотриманням норм часу).
- Інтернет-послуги: робота в кол-центрах або наповнення сайтів (копірайтинг).
Головні заборони для працівників до 18 років
Законодавство забороняє залучати підлітків до робіт, що можуть зашкодити їхньому розвитку:
- Фізичні навантаження: переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
- Шкідливі умови: робота на висоті, під землею, у небезпечних чи шкідливих умовах.
- Специфічні галузі: виробництво або реалізація алкоголю та тютюнових виробів.
- Графік: нічні зміни, надурочні роботи та робота у вихідні дні категорично заборонені.