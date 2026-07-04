Вакансій удвічі більше, ніж безробітних: які спеціалісти в Україні найбільш затребувані

В Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищує число зареєстрованих безробітних. Станом на кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали 93 тисячі українців.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Головне: Аномальне співвідношення: Наприкінці червня в Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних.

Наприкінці червня в Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Де найбільше пропозицій: Абсолютним лідером є Київ, де зосереджена майже третина всіх вакансій.

Абсолютним лідером є Київ, де зосереджена майже третина всіх вакансій. Скільки людей шукають роботу: Офіційний статус безробітного мають 93 тисячі українців. Найбільше шукачів фіксують у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Київській областях.

Офіційний статус безробітного мають 93 тисячі українців. Найбільше шукачів фіксують у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Київській областях. Кого критично бракує: Найгостріший кадровий голод ринок відчуває серед кваліфікованих робітників.

Найгостріший кадровий голод ринок відчуває серед кваліфікованих робітників. Причина дисбалансу: У Держслужбі зайнятості такий перекіс пояснюють релокацією бізнесу та масштабною внутрішньою міграцією.

Скільки українців шукають роботу

Станом на кінець червня 2026 року послугами Державної служби зайнятості користувалися 147 тисяч людей. Із них 93 тисячі мали статус зареєстрованого безробітного.

Найбільше шукачів роботи наразі перебуває у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.



Найбільш затребувані вакансії в Україні у 2026 році (інфографіка РБК-Україна)

Де найбільше вакансій

Водночас на "Єдиному порталі вакансій", який об'єднує базу Державної служби зайнятості та найбільших українських сайтів із пошуку роботи, було розміщено 235 тисяч вакансій.

Найбільше пропозицій роботи зосереджено:

у Києві - майже третина всіх вакансій;

- майже третина всіх вакансій; у Львівській області - 20,9 тисячі;

- 20,9 тисячі; у Дніпропетровській області - 17,8 тисячі;

- 17,8 тисячі; у Київській області - 15,5 тисячі;

- 15,5 тисячі; в Одеській області - 13,7 тисячі;

- 13,7 тисячі; у Харківській області - 10,5 тисячі.

Таким чином, на одного зареєстрованого безробітного сьогодні припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч працівників.

Яких працівників не вистачає

Найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників.

За даними Державної служби зайнятості, роботодавці насамперед шукають:

електромонтерів,

слюсарів,

сантехніків,

електриків,

монтерів колії,

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,

зварників,

електрогазозварників,

автослюсарів,

водіїв.

У службі зайнятості пояснюють, що така ситуація значною мірою пов'язана з внутрішньою міграцією населення та релокацією підприємств. Через це попит на працівників зростає у відносно безпечних регіонах країни, тоді як на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.