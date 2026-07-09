Зарплаты до 40 тысяч гривен: какую работу предлагают несовершеннолетним в 2026 году

В Украине подростки могут официально работать до достижения совершеннолетия, однако для этого действуют определенные законом возрастные ограничения и условия.

Какую работу предлагают несовершеннолетним и студентам летом 2026 года и на какие зарплаты они могут рассчитывать, РБК-Украина узнало в Государственной службе занятости.

Главное: Возрастные рамки: Официально работать в Украине можно с 16 лет, однако закон разрешает подработку и с 15 лет, а для учеников на каникулах - даже с 14 лет.

Официально работать в Украине можно с 16 лет, однако закон разрешает подработку и с 15 лет, а для учеников на каникулах - даже с 14 лет. Условия для самых меньших: Подростки в возрасте 14-15 лет могут выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и не мешает учебному процессу.

Подростки в возрасте 14-15 лет могут выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и не мешает учебному процессу. Популярные сферы: Чаще несовершеннолетние украинцы находят работу в ресторанном бизнесе и торговле.

Чаще несовершеннолетние украинцы находят работу в ресторанном бизнесе и торговле. Сезонный заработок: В летний период для молодежи актуальны вакансии курьеров, озеленителей, упаковщиков, а также сезонная работа на фермах и сбор ягод.

В летний период для молодежи актуальны вакансии курьеров, озеленителей, упаковщиков, а также сезонная работа на фермах и сбор ягод. Уровень зарплат: Для студентов и молодежи доступны предложения с заработной платой до 40 тысяч гривен.

Для студентов и молодежи доступны предложения с заработной платой до 40 тысяч гривен. Помощь в поиске: Государственная служба занятости помогает школьникам и студентам подобрать временную подработку на период каникул или вакансии для сочетания с обучением.

С какого возраста можно работать

Согласно статье 188 Кодекса законов о труде Украины в целом трудоустраивать можно лиц, достигших 16 лет.

В то же время закон предусматривает исключения:

с 15 лет работать можно с согласия одного из родителей или заменяющего его лица;

работать можно с согласия одного из родителей или заменяющего его лица; с 14 лет могут работать ученики и студенты, но только в свободное от учебы время, выполняя легкую работу, которая не вредит здоровью и не препятствует обучению. Для этого также нужно согласие одного из родителей.

Сколько несовершеннолетних уже нашли работу

По данным Госслужбы занятости, в течение января-мая 2026 ее услугами воспользовались 250 молодых людей в возрасте до 18 лет.

Из них:

47 человек имели статус зарегистрированного безработного;

имели статус зарегистрированного безработного; 150 несовершеннолетних были трудоустроены.



Условия труда для подростков в Украине (инфографика РБК-Украина)

Чаще молодежь находила работу по профессиям:

официант;

бармен;

повар;

продавец.

Какие вакансии доступны студентам

Для поиска работы молодые люди могут воспользоваться "Единым порталом вакансий", где можно выбрать регион, желаемый уровень зарплаты, вид занятости и другие параметры.

Если в строке поиска указать слово "студент", система покажет вакансии, которые подходят именно для этой категории соискателей работы.

По состоянию на 23 июня 2026 года на портале было доступно 82 вакансии для студентов с зарплатой до 40 тысяч гривен.



Самые популярные вакансии для молодежи в Украине (инфографика РБК-Украина)

Какую работу чаще всего предлагают летом

В Государственной службе занятости отметили, что в летний период студенты часто выбирают сезонную работу.

В частности, работодатели ищут:

работников для фермерских хозяйств;

сборщиков клубники, голубики и малины;

озеленителей;

курьеров;

официантов;

рабочих лесного хозяйства;

дорожных рабочих;

продавцов;

плодоовощеводов;

производителей мороженого;

составителей-упаковщиков;

барменов.

В службе занятости также напомнили, что ученики и студенты могут обратиться к ее специалистам, которые помогают найти временную работу на период каникул или вакансии, которые можно совмещать с учебой.