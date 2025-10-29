Зарплати до 16 тисяч гривень і компенсації роботодавцям: уряд посилює підтримку ветеранів

За словами прем'єра, ветерани отримуватимуть вищу зарплату - до 16 000 грн - під час участі у суспільно корисних роботах.

Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати).

Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання, ваучери.

"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - зазначила Свириденко.