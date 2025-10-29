UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зарплати до 16 тисяч гривень і компенсації роботодавцям: уряд посилює підтримку ветеранів

Фото: Кабмін посилює підтримку ветеранів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ветеранам підвищать зарплату до 16 тисяч гривень за суспільно корисні роботи. А роботодавці, які беруть їх на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За словами прем'єра, ветерани отримуватимуть вищу зарплату - до 16 000 грн - під час участі у суспільно корисних роботах.

Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати). 

Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання, ваучери.

"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - зазначила Свириденко.

Підтримка ветеранів

Нагадаємо, в Україні понад 1,3 млн ветеранів, і держава разом із бізнесом запускають програми їх працевлаштування.

Мінветеранів пропонує перекваліфікацію та портал "Кар'єра ветерана", у Раді обговорюють квоти, а компанії вже працевлаштовують тисячі військових. Новий підхід - визнавати бойовий досвід як професійні навички для цивільної кар’єри.

У серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ветеранське підприємництво". Документ відкриває нові можливості для започаткування та розвитку бізнесу ветеранами та їхніми родинами.

Також у держбюджеті на 2026 рік на житло для ветеранів виділяють майже 6 млрд гривень. Опікуватися програмою буде місцева влада, і отримати таке житло зможуть ветерани, які стоять у спеціальних для цього чергах.

