Ветеранам виділять майже 6 млрд на житло у 2026 році: хто може на нього розраховувати

У держбюджеті на 2026 рік на житло для ветеранів виділяють майже 6 млрд грн. Опікуватися програмою буде місцева влада, і отримати таке житло зможуть ветерани, які стоять у спеціальних для цього чергах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк в ефірі Українського радіо.

Як розповіла нардепка, на оборонні потреби Україна сьогодні направляє до третини свого ВВП. Зокрема, й на житлові потреби українських ветеранів - з 18 млрд грн, запланованих у держбюджеті на 2026 рік, на житло для ветеранів виділяють майже 6 млрд грн.

Фінансування житла для ветеранів

За її словами, державний бюджет на 2026 рік формувався за тими ж принципами, що і цьогорічний бюджет, - у пріоритеті мають бути потреби Сил безпеки і оборони. Загалом наразі на цей напрям спрямовується майже 30% від ВВП України. Жодна з країн світу, акцентувала Шуляк, нині не направляє такий відсоток на оборонні потреби.

Водночас вона зауважила, що у бюджеті на наступний рік передбачено фінансування низки програм з розвитку, а також кошти на житлові програми й потреби українців. Зокрема, йдеться про програму єВідновлення, а також житло для ветеранів.

"На програму єВідновлення на наступний рік у Держбюджеті передбачено 7 млрд грн, у той час як у на 2025 рік передбачили 19 млрд грн. Однак, 15 млрд з них були виділені із зекономлених коштів Міністерства соціальної політики. Тож сподіваюсь, що і цьогоріч буде проведений такого роду аудит, інвентаризація, після якої ми зможемо додати необхідні суми для реалізації єВідновлення", - зазначила Шуляк.

Стосовно житлової підтримки ветеранів вона повідомила, що на наступний рік на ці потреби заклали у бюджеті майже 5,7 млрд грн, це на 1,7 млрд більше, ніж на 2025 рік.

Хто може отримати житло: умови

Йдеться про забезпечення житлом ветеранів, які мають інвалідність 1 і 2 груп. Кошти направлятимуться по заявках місцевої влади у вигляді субвенцій. Для отримання такого житла потрібно стати у відповідну чергу - квартирний облік, який веде місцева влада.

Для цього потрібно звернутися або до виконкому міської ради, або в ЦНАП. Але йдеться про ветеранів, які не мають житла у власності або мають забезпечення житлом менше, ніж 13,65 квадратних метрів на одну особу.

"Загалом, зазначу, що це розширення програми підтримки ветеранів відображає чітку послідовність Мінветеранів у своїй політиці стосовно забезпечення ветеранів житлом", - наголосила Олена Шуляк.

Вона зазначила, що надважливим для ефективності цієї житлової програми буде відповідальність за неї з боку місцевої влади, оскільки саме вони формуватимуть і вестимуть відповідний квартирний облік, проводитимуть на місцях інформаційну кампанію щодо неї.

Так, кожен ветеран має знати, куди звернутися, які документи потрібно оформити, як їх подати і як, зрештою, скористатися можливістю - наприклад, підібрати відповідне житло.

На сьогодні це все робить місцева влада, Міністерство ветеранів забезпечує механізм таких субвенцій, місцева влада дає свою потребу та веде адміністрування безпосередньо на місцях, пояснила парламентарка.

"До речі, ми дивилися динаміку по областях і вона досить позитивна - немає такого, щоб одна область отримувала більше коштів, інша - менше. Тому думаю, що Мінветеранів досить чітко діють відповідно до потреб, які, на жаль, на сьогодні величезні, тому що забезпечення житлом стоїть у ТОП-3 пріоритетів держави", - резюмувала Олена Шуляк.