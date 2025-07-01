Працевлаштування ветеранів. Що пропонує влада та бізнес?

З війни вже повернулося більше мільйона ветеранів. Суспільство та держава мають допомогти їм адаптуватися та збудувати кар'єру. Для цього, в парламенті готується ініціатива із запровадження квот для державних органів та підприємств щодо обов'язкового найму ветеранів.

Які ставки квот обговорюються на сьогодні, яку допомогу пропонує Мінветернаів та які програми бізнес вже створив самостійно – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Скільки ветеранів зареєстровано в Україні?

Чим держава на сьогодні допомагає кар'єрі ветерана?

Які квоти з найму ветеранів пропонуються для підприємств?

Який є приклад програм підтримки від великого бізнесу?

Під час конференції "Кадри вирішують: Нова архітектура економіки відновлення", яку 26 червня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine, Олександр Кубраков, керівник організації зазначив, що відповідно до Стратегії економічного зростання України, розробленої We build Ukraine спільно з командою Boston Consulting Group, людський капітал визначено ключовим драйвером економічного зростання. Це означає, що в основі всіх економічних реформ має бути стратегічне планування роботи з людським капіталом, а отже створення реальних механізмів утримання, повернення і розвитку людей. Захід обʼєднав спеціалістів ринку праці, бізнес, урядовців та народних депутатів, представників громад.

Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кірілова повідомила, що на сьогодні вже зареєстровано 1,3 млн ветеранів.

Програми для ветеранів від уряду

Під час конференції Юлія Кірілова повідомила, що міністерство запустило єдиний державний джобборд (сайт), який називається "Кар'єра ветерана".

"У цьому джобборді ветеран може розмістити свою пропозицію як шукача роботи і роботодавці зможуть подивитися на ті навички, які в нього є", - сказала представниця Мінветеранів, додавши, що на цьому сайті ветеран може вказати свої навички із попередньої роботи у цивільному житті та нові знання та вміння, які були набуті під час військової служби. З часом ця програма буде доступна у застосунку "Дія".

Мінветеранів реалізує програми професійної адаптації ветеранів, наприклад, держава оплачує вартість перекваліфікації, здобуття нового рівня освіти.

"У нас діють програми по роботі із роботодавцями. На сьогодні понад 100 компаній підписали "Принципи бізнесу, дружного до ветеранів та ветеранок". Ці 12 принципів були розроблені та ініційовані бізнесом. Йде мова про підтримку від початку мобілізації, повернення, допомоги родині, сприяння працевлаштуванню та допомогу ветеранського бізнесу", - пояснила Юлія Кірілова.

Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кірілова повідомила, що за участю відомства була створена нова кваліфікація "Загартовані боєм" (We Build Ukraine)

Вона підкреслила, що найважливіша ініціатива на сьогодні – це спільна ініціатива міністерства, Національного агентства кваліфікацій та Федерації роботодавців щодо створення нової кваліфікації "Загартовані боєм".

"Ми перекладаємо військовий досвід на цивільний і вносимо відповідні зміни до професійних стандартів", - сказала заступниця міністра у справах ветеранів.

За її словами, протягом військової служби на додачу до цивільної спеціальності ветерани і ветеранки отримують нові навички, які можуть бути застосовані при поверненні до цивільного життя. Уже працюють кваліфікаційні центри, які можуть підтверджувати кваліфікацію і люди можуть впевнено пропонувати цю інформацію роботодавцю.

Нові законодавчі ініціативи

Голова комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що на сьогодні у Верховній Раді готується широке обговорення подальших форм підтримки людей, які повернулися з війни.

"Є декілька ініціатив обов'язкового квотування для тих, хто захоче працювати, наприклад, на державній службі. У нас готується пропозиція, щоб така квота була щонайменше 10%. Обговорюється квотування і для приватного бізнесу в розмірі 5%", - прокоментувала Олена Шуляк.

Вона наголосила, що всі ці ініціативи потребують додаткового обговорення, оскільки ще не напрацьована спільна позиція, попри той факт, що в суспільстві підтримується ідея обов'язкового працевлаштування ветеранів за квотами.

"Ми не хотіли б зробити так, щоб ця квота не працювала, була просто формальною тому, в парламенті 24 липня на базі комітету соціальної політики будуть великі комітетські слухання саме за цією тематикою. Я впевнена, що ми знайдемо рішення, яке буде працювати для ветеранів, до яких ми повинні відноситися з особливою повагою", - додала голова парламентського комітету.

Приклад підтримки від бізнесу

На конференції центру We Build Ukraine також виступила керівниця напрямку по зв'язкам з громадськістю Групи "Метінвест" Зоя Гейнце. Вона повідомила, що на сьогодні майже 11 тисяч співробітників компанії пройшли або проходять службу в Силах оборони, близько однієї тисячі повернулися на виробництво. Відповідно, Група "Метінвест" є на сьогодні найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів, їх частка у колективі компанії складає близько 20%.

“У війську люди отримують нові важливі навички – такі як вміння працювати в командах, застосовувати нестандартні підходи до розв'язання багатьох завдань. "Тому, ми вважаємо, що дійсно, в тому числі за ветеранами, майбутній розвиток нашої галузі", - сказала Зоя Гейнце.

Вона додала, що в компанії дії програма підтримки людини, починаючи з моменту її залучення до Сил оборони. Програма включає фізичну та психологічну підтримку. Якщо стається поранення, компанія надає підтримку для відновлення військового, фінансується протезування та відновлення.

Фото: Керівниця напрямку по зв'язкам з громадськістю Групи "Метінвест" Зоя Гейнце розповіла про програми, які реалізує компанію для ветеранів (We Build Ukraine)

Під час повернення людини на підприємство, вона може підтвердити свою кваліфікацію на робочому місці, що значно економить час. Якщо ветеран не може повернутися на попереднє робоче місце, йому дається можливість отримати перекваліфікацію, в тому числі здобути вищу освіту у корпоративному університеті "Метінвест Політехніка".

Зоя Гейнце зазначила, що компанія приділяє особливу увагу програмам, які навчають колектив як правильно співпрацювати з людиною, яка повернулася з війни на виробництво. "Тому, що не ветерани мають адаптуватися до суспільства, а суспільство має адаптуватися до ветеранів", - зауважила представниця Групи "Метінвест".