Гранти, кредити і пільги: Зеленський підписав закон про ветеранський бізнес

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ветеранське підприємництво". Документ відкриває нові можливості для започаткування та розвитку бізнесу ветеранами, ветеранками та їхніми родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову .

"Підтримуючи започаткування та розвиток ветеранського бізнесу, ми не просто дякуємо за службу - ми інвестуємо в економічну силу України", - підкреслила Калмикова.

Кабінет Міністрів має затвердити підзаконні акти, які деталізують механізми реалізації закону - від доступу до програм підтримки до фінансування та інструментів стимулювання ветеранського підприємництва.

Закон запроваджує спеціальний режим економічної підтримки ветеранського підприємництва. Він включає пільгові умови кредитування, доступ до грантів, субсидій та спеціалізованих тендерних процедур.

Вперше на законодавчому рівні визначено поняття "ветеранське підприємництво" та закріплено принципи державної політики у цій сфері. Суб’єктами такого бізнесу можуть бути:

Нагадаємо, в Україні понад 1,3 млн ветеранів, і держава разом із бізнесом запускають програми їх працевлаштування. Мінветеранів пропонує перекваліфікацію та портал "Кар'єра ветерана", у Раді обговорюють квоти, а компанії вже працевлаштовують тисячі військових. Новий підхід - визнавати бойовий досвід як професійні навички для цивільної кар’єри.

РБК-Україна також писало, що нещодавно Кабмін присвятив окреме засідання ветеранській політиці й ухвалив 11 рішень. Серед головного - законопроєкти про основи державної ветеранської політики та про захисників України, які мають стати частиною Кодексу законів про Захисників і Захисниць восени.