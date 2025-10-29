RU

Общество Образование Деньги Изменения

Зарплаты до 16 тысяч гривен и компенсации работодателям: Кабмин усиливает поддержку ветеранов

Фото: Кабмин усиливает поддержку ветеранов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ветеранам повысят зарплату до 16 тысяч гривен за общественно полезные работы. А работодатели, которые берут их на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам премьера, ветераны будут получать более высокую зарплату - до 16 000 грн - во время участия в общественно полезных работах.

Работодатели, которые берут ветеранов на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев (но не более 1,5 минимальной зарплаты).

Специалисты по сопровождению ветеранов получат право подавать заявление о предоставлении статуса безработного от имени ветерана (с согласия), а также помогать с подачей документов на гранты, обучение, ваучеры.

"Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников", - отметила Свириденко.

 

Поддержка ветеранов

Напомним, в Украине более 1,3 млн ветеранов, и государство вместе с бизнесом запускают программы их трудоустройства.

Минветеранов предлагает переквалификацию и портал "Карьера ветерана", в Раде обсуждают квоты, а компании уже трудоустраивают тысячи военных. Новый подход - признавать боевой опыт как профессиональные навыки для гражданской карьеры.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ветеранском предпринимательстве". Документ открывает новые возможности для открытия и развития бизнеса ветеранами и их семьями.

Также в госбюджете на 2026 год на жилье для ветеранов выделяют почти 6 млрд гривен. Заниматься программой будет местная власть, и получить такое жилье смогут ветераны, которые стоят в специальных для этого очередях.

Кабинет Министров УкраиныЮлия СвириденкоЗарплата в УкраинеВетераны