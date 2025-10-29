Зарплаты до 16 тысяч гривен и компенсации работодателям: Кабмин усиливает поддержку ветеранов

По словам премьера, ветераны будут получать более высокую зарплату - до 16 000 грн - во время участия в общественно полезных работах.

Работодатели, которые берут ветеранов на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев (но не более 1,5 минимальной зарплаты).

Специалисты по сопровождению ветеранов получат право подавать заявление о предоставлении статуса безработного от имени ветерана (с согласия), а также помогать с подачей документов на гранты, обучение, ваучеры.

"Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников", - отметила Свириденко.