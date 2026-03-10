ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Зарплати до 114 тисяч: у яких сферах в Україні та Польщі зараз платять найбільше

17:24 10.03.2026 Вт
2 хв
На вітчизняному ринку заробіток у цьому напрямку зріс на 28% за рік
aimg Василина Копитко
Зарплати до 114 тисяч: у яких сферах в Україні та Польщі зараз платять найбільше Динаміка росту зарплат у Польщі стриманіша, ніж в Україні, але теж стабільна (фото: Getty Images)

В Україні та Польщі логістична галузь стала одним із лідерів за темпами зростання доходів у 2026 році. Про це свідчать дані спільного дослідження аналітичних центрів Gremi Personal та AntForce Analytics.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.

Читайте також: Не "дешева робоча сила": вся правда про роботу та зарплати українців у Польщі

Головне:

  • Зарплатний бум: У логістиці України доходи за рік зросли на 28%, досягнувши в середньому 27 600 грн.
  • Аномальний приріст: Маркувальники в Україні стали лідерами зростання - їхні заробітки злетіли на 143%.
  • Порівняння з Польщею: У сусідній країні логістика зростає повільніше (+7-10%), проте зарплати залишаються вищими (до 32 000 злотих для топменеджменту).
  • Причини: Головними драйверами стали дефіцит кадрів та розвиток онлайн-торгівлі.

Україна: аномальне зростання для окремих професій

На вітчизняному ринку праці середня зарплата в секторі логістики на початок березня 2026 року сягнула 27 600 грн, що на 28% більше, ніж торік. Проте деякі позиції продемонстрували справжній стрибок:

  • Маркувальники: +143% (заробляють від 17 000 до 31 000 грн);
  • Начальники транспортних відділів: +41% (до 74 000 грн);
  • Керівники відділів закупівель: +35% (до 114 000 грн);
  • Вантажники: +30% (до 18 000-25 000 грн).

Головні причини такого буму - критичний дефіцит кадрів через міграцію та стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, яка потребує нових складів та кур'єрів.

Польща: диспетчери та брокери в топі

У сусідній Польщі динаміка стриманіша, але стабільна. Найбільше зростання зарплат зафіксовано у диспетчерів транспортних перевезень (+9,5%) та митних брокерів (+8%).

Скільки платять у Польщі (до вирахування податків):

  • Директори з ланцюгів постачання: 220 000 - 320 000 грн (22–32 тис. злотих);
  • Менеджери складів: 95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тис. злотих);
  • Фахівці з логістики: 70 000 - 105 000 грн;
  • Працівники складів: 50 000 - 80 000 грн.

"Рівень зарплат, який раніше пропонували лише у фінтеху чи ІТ, тепер стає звичною практикою для логістичного бізнесу", - підкреслює аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Експерти прогнозують, що до кінця 2026 року тенденція збережеться, адже модернізація складів та адаптація маршрутів до умов воєнної економіки вимагають залучення нових фахівців за будь-яку ціну.

Читайте також про те, що в Україні досі спостерігають кадровий дефіцит. Додатковий тиск на ринок спричинив дозвіл на виїзд молоді 18-22 років за кордон.

Раніше ми писали про те, що в Україні зросла офіційна зарплата. У грудні 2025-го вона становила 24 292,88 гривні, тоді як середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні. Такі дані навів Пенсійний фонд України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зарплата в Україні Робота в Польщі Робота в Україні
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком