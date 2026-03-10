ua en ru
Зарплаты до 114 тысяч: в каких сферах в Украине и Польше сейчас платят больше всего

17:24 10.03.2026 Вт
2 мин
На отечественном рынке заработок в этом направлении вырос на 28% за год
aimg Василина Копытко
Зарплаты до 114 тысяч: в каких сферах в Украине и Польше сейчас платят больше всего Динамика роста зарплат в Польше более сдержанная, чем в Украине, но тоже стабильная (фото: Getty Images)

В Украине и Польше логистическая отрасль стала одним из лидеров по темпам роста доходов в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитических центров Gremi Personal и AntForce Analytics.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Gremi Personal.

Читайте также: Не "дешевая рабочая сила": вся правда о работе и зарплатах украинцев в Польше

Главное:

  • Зарплатный бум: В логистике Украины доходы за год выросли на 28%, достигнув в среднем 27 600 грн.
  • Аномальный прирост: Маркировщики в Украине стали лидерами роста - их заработки взлетели на 143%.
  • Сравнение с Польшей: В соседней стране логистика растет медленнее (+7-10%), однако зарплаты остаются выше (до 32 000 злотых для топ-менеджмента).
  • Причины: Главными драйверами стали дефицит кадров и развитие онлайн-торговли.

Украина: аномальный рост для отдельных профессий

На отечественном рынке труда средняя зарплата в секторе логистики на начало марта 2026 года достигла 27 600 грн, что на 28% больше, чем в прошлом году. Однако некоторые позиции продемонстрировали настоящий скачок:

  • Маркировщики: +143% (зарабатывают от 17 000 до 31 000 грн);
  • Начальники транспортных отделов: +41% (до 74 000 грн);
  • Руководители отделов закупок: +35% (до 114 000 грн);
  • Грузчики: +30% (до 18 000-25 000 грн).

Главные причины такого бума - критический дефицит кадров из-за миграции и стремительное развитие онлайн-торговли, которая нуждается в новых складах и курьерах.

Польша: диспетчеры и брокеры в топе

В соседней Польше динамика более сдержанная, но стабильная. Наибольший рост зарплат зафиксирован у диспетчеров транспортных перевозок (+9,5%) и таможенных брокеров (+8%).

Сколько платят в Польше (до вычета налогов):

  • Директора по цепочкам поставок: 220 000 - 320 000 грн (22-32 тыс. злотых);
  • Менеджеры складов: 95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тыс. злотых);
  • Специалисты по логистике: 70 000 - 105 000 грн;
  • Работники складов: 50 000 - 80 000 грн.

"Уровень зарплат, который раньше предлагали только в финтехе или ІТ, теперь становится привычной практикой для логистического бизнеса", - подчеркивает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года тенденция сохранится, ведь модернизация складов и адаптация маршрутов к условиям военной экономики требуют привлечения новых специалистов любой ценой.

Читайте также о том, что в Украине до сих пор наблюдается кадровый дефицит. Дополнительное давление на рынок оказало разрешение на выезд молодежи 18-22 лет за границу.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросла официальная зарплата. В декабре 2025-го она составляла 24 292,88 гривны, тогда как средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны. Такие данные привел Пенсионный фонд Украины.

