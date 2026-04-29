Зарплата в Украине выросла: где можно заработать 85 тысяч гривен

16:32 29.04.2026 Ср
Госстат обнародовал свежие данные о зарплатах за март
Ирина Глухова
Зарплата в Украине выросла: где можно заработать 85 тысяч гривен Иллюстративное фото: где в Украине получают одни из самых высоких зарплат (Getty Images)

Средняя заработная в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook.

Согласно обнародованным данным, в марте 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 30 356 гривен против 28 321 гривен в феврале (+7,2%).

Региональные лидеры и аутсайдеры

Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве - 49 381 гривна. Также высокий уровень оплаты труда сохраняется в Киевской области - 29 997 гривен.

Самые низкие доходы получают работники в Кировоградской области - 21 375 гривен и Черновицкой области - 21 453 гривны.

Где платят больше всего: рейтинг отраслей

Существенный разрыв в оплате труда сохраняется и между различными сферами экономики. Самые высокие зарплаты получают работники сферы информации и телекоммуникаций.

Зато самый низкий уровень оплаты зафиксирован в сфере образования.

Рейтинг выплат по отраслям:

  • информация и телекоммуникации - 85 673 гривны (самый высокий показатель);
  • образование - 19 394 гривны (самый низкий показатель).

В Госстате также сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,6 млрд гривен.

Работа в Украине

Напомним, в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - иногда до более 60 тысяч гривен, однако общее количество вакансий сократилось.

Также Государственная служба занятости предлагает украинцам ряд вакансий с бесплатным жильем.

Кроме того, в стране усиливается конкуренция за рабочие места, особенно в сферах онлайн-работы и коммуникаций. О том, за какие вакансии сейчас идет самая ожесточенная борьба, - читайте в материале РБК-Украина.

