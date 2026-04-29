Зарплата в Украине выросла: где можно заработать 85 тысяч гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook .

В Госстате также сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,6 млрд гривен.

Существенный разрыв в оплате труда сохраняется и между различными сферами экономики. Самые высокие зарплаты получают работники сферы информации и телекоммуникаций.

Согласно обнародованным данным, в марте 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 30 356 гривен против 28 321 гривен в феврале (+7,2%).

Работа в Украине

Напомним, в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - иногда до более 60 тысяч гривен, однако общее количество вакансий сократилось.

Также Государственная служба занятости предлагает украинцам ряд вакансий с бесплатным жильем.

Кроме того, в стране усиливается конкуренция за рабочие места, особенно в сферах онлайн-работы и коммуникаций.