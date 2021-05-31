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Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

Автор: Александр Белоус

В январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 202 гривен, в Киевской области - 13 189 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (12 971 гривен) и в Днепропетровской (12 968 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 296 гривен (79,1%) и в Черновицкой области - 10 387 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.

Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 29,8%. Средняя зарплата составляла 13 543 гривен.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

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