Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 202 гривен, в Киевской области - 13 189 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (12 971 гривен) и в Днепропетровской (12 968 гривен) областях.
В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 296 гривен (79,1%) и в Черновицкой области - 10 387 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.
Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 29,8%. Средняя зарплата составляла 13 543 гривен.
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.