Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 202 гривен, в Киевской области - 13 189 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (12 971 гривен) и в Днепропетровской (12 968 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 296 гривен (79,1%) и в Черновицкой области - 10 387 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.