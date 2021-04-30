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Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 16:00
Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего Фото: в Киеве зарплаты в 1,5 раза выше, чем по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-марте 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 18 722 гривен. Это на 45,9% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 306 гривен, в Киевской области - 12 946 гривен, в Днепропетровской области 12 914 гривен и Запорожской области - 12 897 гривен.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 132 гривен (78,9%) от средней зарплаты по стране.

Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен). Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20132 гривен

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

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