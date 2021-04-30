Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше всего

В январе-марте 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 18 722 гривен. Это на 45,9% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 306 гривен, в Киевской области - 12 946 гривен, в Днепропетровской области 12 914 гривен и Запорожской области - 12 897 гривен.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 132 гривен (78,9%) от средней зарплаты по стране.