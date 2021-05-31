Зарплата в Україні: в яких регіонах платять більше

У січні-квітні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 19 145 гривень. Це на 47,1% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень).

За даними статистичного відомства, також вища за середню по країні зарплата в Донецькій області - 14 202 Гривень, у Київській області-13 189 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (12 971 гривень) і в Дніпропетровській (12 968 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 296 гривень (79,1%) і в Чернівецькій області-10 387 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.