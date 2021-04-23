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Что будет с зарплатами украинцев: НБУ улучшил прогноз на 2021 год

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 13:21
Что будет с зарплатами украинцев: НБУ улучшил прогноз на 2021 год Фото: рост зарплат украинцев достигнет 17,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые НБУ ожидал в январе.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

По прогнозу НБУ, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

"Для работников с самым низким уровнем дохода дополнительным фактором станет очередное повышение минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, именно ускоренный рост частного потребления (7,5%) обеспечит наибольший вклад в прирост ВВП в 2021 году.

Что будет с зарплатами украинцев: НБУ улучшил прогноз на 2021 год

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно официальному прогнозу правительства, средняя зарплата в 2021 году составит 13 643 гривны. Минимальная зарплата поднимется с 6000 до 6500 гривен с декабря 2021 года.

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