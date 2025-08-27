UA

Зарплата для розрахунку пенсії впала майже на 2 тисячі гривень

Фото: Зарплата для пенсії в Україні за місяць впала на 1,9 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).

Але зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).

У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.

Зростання зарплат

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні.

У квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні.

У травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривень.

У червні 2025 року середня зарплата зросла на 18,8%% до 22 336,81 гривні.

Зарплати, пенсії та інфляція

Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

