Заробили більше, ніж витратили: Чехія отримала мільйони євро завдяки українцям
Чехія отримала сотні мільйонів євро завдяки тому, що надавала Україні військову допомогу та прихистила біженців. Витрати на утримання та надання допомоги нижчі, ніж отримані завдяки цьому кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Чехії Петра Фіали, якого цитує видання Novinky.
За словами Фіали, загалом Чехія витратила на прихисток українців та військову допомогу Україні 91,3 млрд чеських крон (приблизно 3,72 млрд євро). Натомість Чехія отримала 104 млрд чеських крон (приблизно 4,3 млрд євро). Таким чином, різниця склала 12,7 млрд крон (приблизно 525,5 млн євро).
"Чеська держава точно не втрачає від допомоги Україні, скоріше навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко", - сказав журналістам прем'єр, який йде у відставку.
Фіала додав, що загалом з 2022 року через економіку Чехії завдяки Україні, українцям та партнерам "пройшло" понад 260 млрд крон (10,76 млрд євро). До кінця вересня 2025 року Чехія надала Україні 3,7 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів, в тому числі 1,3 млн цього року. Ще 1,8 млн снарядів планується до постачання.
При цьому Чехія витратила на закупівлі лише 1,7 млрд крон, тоді як 93,3 млрд надали партнери. З огляду на це прем'єр подякував усім, хто долучився до допомоги Україні з початку повномасштабної агресії Росії.
Нагадаємо, що 6 листопада проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку, оскільки зазнав поразки на виборах до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра Бабіша.
Після цього президент Чехії Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.
Зокрема Бабіш заявляв про наміри скоротити допомогу Україні та знищити економічно вигідну для Чехії "снарядну ініціативу", яка надає Києву боєприпаси.