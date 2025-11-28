Заробили більше, ніж витратили: Чехія отримала мільйони євро завдяки українцям

Чехія отримала сотні мільйонів євро завдяки тому, що надавала Україні військову допомогу та прихистила біженців. Витрати на утримання та надання допомоги нижчі, ніж отримані завдяки цьому кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Чехії Петра Фіали, якого цитує видання Novinky .

За словами Фіали, загалом Чехія витратила на прихисток українців та військову допомогу Україні 91,3 млрд чеських крон (приблизно 3,72 млрд євро). Натомість Чехія отримала 104 млрд чеських крон (приблизно 4,3 млрд євро). Таким чином, різниця склала 12,7 млрд крон (приблизно 525,5 млн євро).

" Чеська держава точно не втрачає від допомоги Україні, скоріше навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої ​​боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко", - сказав журналістам прем'єр, який йде у відставку.

Фіала додав, що загалом з 2022 року через економіку Чехії завдяки Україні, українцям та партнерам "пройшло" понад 260 млрд крон (10,76 млрд євро). До кінця вересня 2025 року Чехія надала Україні 3,7 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів, в тому числі 1,3 млн цього року. Ще 1,8 млн снарядів планується до постачання.