Заработали больше, чем потратили: Чехия получила миллионы евро благодаря украинцам

Чехия получила сотни миллионов евро благодаря тому, что предоставляла Украине военную помощь и приютила беженцев. Расходы на содержание и оказание помощи ниже, чем полученные благодаря этому средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Чехии Петра Фиалы, которого цитирует издание Novinky .

По словам Фиалы, в целом Чехия потратила на приют украинцев и военную помощь Украине 91,3 млрд чешских крон (примерно 3,72 млрд евро). Зато Чехия получила 104 млрд чешских крон (примерно 4,3 млрд евро). Таким образом, разница составила 12,7 млрд крон (примерно 525,5 млн евро).

" Чешское государство точно не теряет от помощи Украине, скорее наоборот. Конечно, это не самое важное во всем этом деле. Мы не должны игнорировать аспект справедливости и справедливой борьбы украинцев, аспекты безопасности и все остальное, но цифры говорят очень четко", - сказал журналистам премьер, который уходит в отставку.

Фиала добавил, что всего с 2022 года через экономику Чехии благодаря Украине, украинцам и партнерам "прошло" более 260 млрд крон (10,76 млрд евро). До конца сентября 2025 года Чехия предоставила Украине 3,7 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе 1,3 млн в этом году. Еще 1,8 млн снарядов планируется к поставке.