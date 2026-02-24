Заради України в ЄС хочуть змінити 40-річні правила вступу: заява Єврокомісії

Заради України у Євросоюзі планують змінити правила вступу, які діють вже понад 40 років. Проте, на це потрібна згода усіх країн-членів.
Як це повідомляє РБК-Україна, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції YES Meeting, організованій Фондом Віктора Пінчука.
Читайте також: Україна в ЄС з 1 січня 2027 року? У Єврокомісії назвали ціль амбітною та шукають шляхи
"Україна не стоїть на місці. Ми інноваційні та мислимо нестандартно в часи, коли стандартів не існує. Але зараз найголовніше питання, звичайно, полягає в тому, коли це членство (України в ЄС - ред.) настане", - зазначила Кос.
За її словами, варто визнати, що методологія розширення, яку ЄС використовує сьогодні, створена для мирних часів, для часів, коли кандидати дійсно мають достатньо часу для проведення всіх реформ, а сьогодні немає цього часу.
"Тому ми готуємо новий підхід до цієї методології, який дозволить не тільки Україні, а й деяким іншим країнам-кандидатам, ймовірно, лідерам, інтегруватися раніше. Але ми маємо обговорити це з 27 країнами-членами ЄС", - додала вона.
Єврокомісарка також підкреслила, що за існуючою методологією неможливо, щоб Україна стала членом ЄС з 1 січня 2027 року.
"Методологія, про яку я говорю, використовується нами протягом останніх 40 років, плюс-мінус. Тож якщо нам вдасться змінити методологію, залучивши всі 27 країн ЄС, і я сподіваюся, що з підтримкою Франції, то ми зможемо це зробити. Це політичне рішення", - підкреслила Кос.
Вона також зазначила, що процес вступу складається з двох великих частин. Одна з них – технічна.
"Я дійсно працюю над цим, і Україна просувається вперед. Один приклад: з 24 року Україна, згідно з планом, якого ми досягли, повинна провести 68 важливих реформ. Ви провели 63. Отже, ви рухаєтеся швидко. Інша частина – політична", - підсумувала єврокомісарка з питань розширення.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне отримати чітку дату вступу до ЄС, наголошуючи на необхідності ясності в цьому питанні.
Мирний план США передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.
Водночас стало відомо, що Євросоюз розглядає кілька варіантів включення перспективи членства України до майбутньої мирної угоди. Зокрема, йдеться про можливий поетапний процес із наданням Києву попередніх гарантій захисту.