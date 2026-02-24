RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ради Украины в ЕС хотят изменить 40-летние правила вступления: заявление Еврокомиссии

Фото: Марта Кос (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский

Ради Украины в Евросоюзе планируют изменить правила вступления, которые действуют уже более 40 лет. Однако, на это требуется согласие всех стран-членов.

Как это сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления на конференции YES Meeting, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Читайте также: Украина в ЕС с 1 января 2027 года? В Еврокомиссии назвали цель амбициозной и ищут пути

"Украина не стоит на месте. Мы инновационные и мыслим нестандартно во времена, когда стандартов не существует. Но сейчас самый главный вопрос, конечно, заключается в том, когда это членство (Украины в ЕС - ред.) наступит", - отметила Кос.

По ее словам, стоит признать, что методология расширения, которую ЕС использует сегодня, создана для мирных времен, для времен, когда кандидаты действительно имеют достаточно времени для проведения всех реформ, а сегодня нет этого времени.

"Поэтому мы готовим новый подход к этой методологии, который позволит не только Украине, но и некоторым другим странам-кандидатам, вероятно, лидерам, интегрироваться раньше. Но мы должны обсудить это с 27 странами-членами ЕС", - добавила она.

Еврокомиссар также подчеркнула, что по существующей методологии невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС с 1 января 2027 года.

"Методология, о которой я говорю, используется нами в течение последних 40 лет, плюс-минус. Поэтому если нам удастся изменить методологию, привлекая все 27 стран ЕС, и я надеюсь, что с поддержкой Франции, то мы сможем это сделать. Это политическое решение", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что процесс вступления состоит из двух больших частей. Одна из них - техническая.

"Я действительно работаю над этим, и Украина продвигается вперед. Один пример: с 24 года Украина, согласно плану, которого мы достигли, должна провести 68 важных реформ. Вы провели 63. Следовательно, вы двигаетесь быстро. Другая часть - политическая", - подытожила еврокомиссар по вопросам расширения.

 

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС, подчеркивая необходимость ясности в этом вопросе.

Мирный план США предусматривает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз - не позднее 2027 года. В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, которые скептически относятся к такому решению.

В то же время стало известно, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, речь идет о возможном поэтапном процессе с предоставлением Киеву предварительных гарантий защиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВступление в ЕСмирный план США