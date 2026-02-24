Заради України в ЄС хочуть змінити 40-річні правила вступу: заява Єврокомісії

Заради України у Євросоюзі планують змінити правила вступу, які діють вже понад 40 років. Проте, на це потрібна згода усіх країн-членів.

Читайте також : Україна в ЄС з 1 січня 2027 року? У Єврокомісії назвали ціль амбітною та шукають шляхи

Як це повідомляє РБК-Україна , про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції YES Meeting, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Україна не стоїть на місці. Ми інноваційні та мислимо нестандартно в часи, коли стандартів не існує. Але зараз найголовніше питання, звичайно, полягає в тому, коли це членство (України в ЄС - ред.) настане", - зазначила Кос.

За її словами, варто визнати, що методологія розширення, яку ЄС використовує сьогодні, створена для мирних часів, для часів, коли кандидати дійсно мають достатньо часу для проведення всіх реформ, а сьогодні немає цього часу.

"Тому ми готуємо новий підхід до цієї методології, який дозволить не тільки Україні, а й деяким іншим країнам-кандидатам, ймовірно, лідерам, інтегруватися раніше. Але ми маємо обговорити це з 27 країнами-членами ЄС", - додала вона.

Єврокомісарка також підкреслила, що за існуючою методологією неможливо, щоб Україна стала членом ЄС з 1 січня 2027 року.

"Методологія, про яку я говорю, використовується нами протягом останніх 40 років, плюс-мінус. Тож якщо нам вдасться змінити методологію, залучивши всі 27 країн ЄС, і я сподіваюся, що з підтримкою Франції, то ми зможемо це зробити. Це політичне рішення", - підкреслила Кос.

Вона також зазначила, що процес вступу складається з двох великих частин. Одна з них – технічна.

"Я дійсно працюю над цим, і Україна просувається вперед. Один приклад: з 24 року Україна, згідно з планом, якого ми досягли, повинна провести 68 важливих реформ. Ви провели 63. Отже, ви рухаєтеся швидко. Інша частина – політична", - підсумувала єврокомісарка з питань розширення.