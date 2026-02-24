Ради Украины в ЕС хотят изменить 40-летние правила вступления: заявление Еврокомиссии
Ради Украины в Евросоюзе планируют изменить правила вступления, которые действуют уже более 40 лет. Однако, на это требуется согласие всех стран-членов.
Как это сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления на конференции YES Meeting, организованной Фондом Виктора Пинчука.
"Украина не стоит на месте. Мы инновационные и мыслим нестандартно во времена, когда стандартов не существует. Но сейчас самый главный вопрос, конечно, заключается в том, когда это членство (Украины в ЕС - ред.) наступит", - отметила Кос.
По ее словам, стоит признать, что методология расширения, которую ЕС использует сегодня, создана для мирных времен, для времен, когда кандидаты действительно имеют достаточно времени для проведения всех реформ, а сегодня нет этого времени.
"Поэтому мы готовим новый подход к этой методологии, который позволит не только Украине, но и некоторым другим странам-кандидатам, вероятно, лидерам, интегрироваться раньше. Но мы должны обсудить это с 27 странами-членами ЕС", - добавила она.
Еврокомиссар также подчеркнула, что по существующей методологии невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС с 1 января 2027 года.
"Методология, о которой я говорю, используется нами в течение последних 40 лет, плюс-минус. Поэтому если нам удастся изменить методологию, привлекая все 27 стран ЕС, и я надеюсь, что с поддержкой Франции, то мы сможем это сделать. Это политическое решение", - подчеркнула Кос.
Она также отметила, что процесс вступления состоит из двух больших частей. Одна из них - техническая.
"Я действительно работаю над этим, и Украина продвигается вперед. Один пример: с 24 года Украина, согласно плану, которого мы достигли, должна провести 68 важных реформ. Вы провели 63. Следовательно, вы двигаетесь быстро. Другая часть - политическая", - подытожила еврокомиссар по вопросам расширения.
Что предшествовало
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС, подчеркивая необходимость ясности в этом вопросе.
Мирный план США предусматривает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз - не позднее 2027 года. В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, которые скептически относятся к такому решению.
В то же время стало известно, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, речь идет о возможном поэтапном процессе с предоставлением Киеву предварительных гарантий защиты.