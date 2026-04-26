Запуск "Дружби" може вплинути на ціну на дизель, - Шмигаль

13:45 26.04.2026 Нд
2 хв
Вартість дизеля може знизитися?
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)

Україна сподівається, що після відновлення транзиту нафти по нафтопроводу "Дружба" може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизеля. І ціна на нього знизиться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві.

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.

Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.

Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.

Конфлікт навколо "Дружби"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.

У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.

Колишній угорський прем'єр Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року.

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку трубопроводу відремонтовано, і він готовий до роботи.

Пізніше "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору.

Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

22 квітня стало відомо, що Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

А вже 23 квітня Угорщина та Словаччина отримали перші партії російської сирої нафти по "Дружбі".

Більше по темі:
НАФТАМіненергоДружбаДенис ШмигальДизпаливо