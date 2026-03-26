Орбан визначив дату зупинки газу до України: до того часу він може втратити владу

16:15 26.03.2026 Чт
2 хв
Прем'єр Угорщини знову взявся за своє, але чи зможе він нашкодити Україні?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)

Угорський прем'єр Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Читайте також: Шантаж України вийшов боком. ЄС заморозив мільярди для Угорщини

Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ надавати з липня потужності для газового транзиту в Україну. Компанія вже реалізувала потужності на другий квартал, до червня.

Газова торгівля перебуває у руках приватних компаній, зокрема тих, які продають енергоносії, і тих, які забезпечують транспортування трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ - дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Трейдери купують транзитні потужності в операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.

Видання зазначило, що минулого року Україна отримала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину.

Вибори в Угорщині

Варто зазначити, що указ Орбана вступить в силу значно пізніше проведення виборів в Угорщині, на яких він може програти. Голосування у країні відбудеться 12 квітня.

Зокрема, свіже дослідження демонструє перевагу партії "Тиса" над "Фідес" у 16 процентних пунктів серед усього населення та 20 пунктів серед тих, хто визначився з вибором. Серед "певних" виборців цей розрив сягає 23 пунктів.

Вперше за час спостережень відносна більшість виборців вірить у перемогу опозиції. Прогноз перемоги - 47% опитаних ставлять на перемогу лідера позиції Петера Мадяра, тоді як у тріумф "Фідеса" Орбана вірять 35%.

Наслідки "перекриття крану" Будапештом

Експерти зазначають, що така "блокада" не матиме критичного впливу на українську енергосистему.

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, Угорщина не є головним постачальником газу в Україну, а лише одним із маршрутів.

За його словами, через Угорщину в Україну надходило менш як 20% від загального імпорту. При цьому зараз Україна імпортує дуже мало газу загалом - тому навіть ця частка не є критичною.

"Газовий ультиматум" Орбана

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що країна може перекрити постачання газу для України. Він висунув ультиматум - експорт не відновиться до того часу, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

В МЗС України відповіли, що Київ готовий до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту палива з ЄС.

