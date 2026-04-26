ua en ru
Нд, 26 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Запуск "Дружби" може вплинути на ціну на дизель, - Шмигаль

13:45 26.04.2026 Нд
2 хв
Вартість дизеля може знизитися?
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Запуск "Дружби" може вплинути на ціну на дизель, - Шмигаль Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)

Україна сподівається, що після відновлення транзиту нафти по нафтопроводу "Дружба" може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизеля. І ціна на нього знизиться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві.

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.

Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.

Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.

Конфлікт навколо "Дружби"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.

У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.

Колишній угорський прем'єр Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року.

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку трубопроводу відремонтовано, і він готовий до роботи.

Пізніше "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору.

Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

22 квітня стало відомо, що Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

А вже 23 квітня Угорщина та Словаччина отримали перші партії російської сирої нафти по "Дружбі".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
НАФТА Міненерго Дружба Денис Шмигаль Дизпаливо
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським