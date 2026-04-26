Запуск "Дружбы" может повлиять на цену на дизель, - Шмыгаль
Украина надеется, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может возобновиться импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизеля. И цена на него снизится.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве.
"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной должна использоваться, тем более, что сейчас есть проблематика на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство не ведет переговоры относительно импорта горючего - это вопрос компаний.
Но при этом, министр подчеркнул, что вопрос дальнейшего импорта горючего "будет проработан" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.
Стоит отметить, что Украина преимущественно покупает у Венгрии дизельное топливо. Поставки осуществлялись преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.
Венгрия и Словакия имеют исключение из запрета импорта трубопроводной нефти из России. Но нефтепродукты из этой нефти обе страны могут использовать только для собственных нужд и импорта исключительно в Украину.
Конфликт вокруг "Дружбы"
Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.
В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.
Бывший венгерский премьер Виктор Орбан приказал прекратить транзит природного газа в Украину, начиная с июля 2026 года.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.
Позже "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.
Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.
22 апреля стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
А уже 23 апреля Венгрия и Словакия получили первые партии российской сырой нефти по "Дружбе".