Бизнес » Энергетика

Запуск "Дружбы" может повлиять на цену на дизель, - Шмыгаль

13:45 26.04.2026 Вс
2 мин
Стоимость дизеля может снизиться?
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)

Украина надеется, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может возобновиться импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизеля. И цена на него снизится.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве.

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной должна использоваться, тем более, что сейчас есть проблематика на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство не ведет переговоры относительно импорта горючего - это вопрос компаний.

Но при этом, министр подчеркнул, что вопрос дальнейшего импорта горючего "будет проработан" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Стоит отметить, что Украина преимущественно покупает у Венгрии дизельное топливо. Поставки осуществлялись преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.

Венгрия и Словакия имеют исключение из запрета импорта трубопроводной нефти из России. Но нефтепродукты из этой нефти обе страны могут использовать только для собственных нужд и импорта исключительно в Украину.

Конфликт вокруг "Дружбы"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.

Бывший венгерский премьер Виктор Орбан приказал прекратить транзит природного газа в Украину, начиная с июля 2026 года.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.

Позже "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.

Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

22 апреля стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

А уже 23 апреля Венгрия и Словакия получили первые партии российской сырой нефти по "Дружбе".

НАФТА Минэнерго Дружба Денис Шмыгаль Дизтопливо
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским