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В Киевской области существенно ужесточили карантин

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:50
В Киевской области существенно ужесточили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевской области, в частности, ограничили доступ граждан к местам захоронений

Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Для предотвращения распространения коронавируса комиссия приняла решение:

  • Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничные дни (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020).
  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
  • Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

Вместе с тем, комиссия приняла решение, что при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:

  • на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;
  • составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

РБК-Украина также писало, что из-за вспысшки коронавируса в Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и АЗС.

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