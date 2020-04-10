В Черновицкой области закроют продуктовые магазины и АЗС на выходные

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

АЗС будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и полиции

В Черновицкой области в рамках карантина из-за коронавируса на выходные вводится особый режим: продуктовые магазины и АЗС будут закрыты. Об этом сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Важливо! Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020] На Буковині сьогодні, 9 квітня, офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб. У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра. Усі недужі надто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували. За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи. Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома. Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.

Он уточнил, что, в отличие от прошлых выходных, в области не будет ни один магазин, продуктовые в том числе.

Так, в четверг состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение, что с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, 6:00 снова вводится особый режим.

"В отличие от предыдущих выходных, в следующую субботу с 13:00 не будут работать никакие магазины, и продуктовые также. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и национальной полиции", - сообщил глава ОГА.

Он отметил, что такие меры необходимы, чтобы у жителей области "не возникало никакого соблазна куда-то уехать".

Напомним, в Черновицкой области за последние сутки умерли еще трое инфицированных. Случаи инфицирования зарегистрированы во всех районах области. Подчеркнем, число инфицированных в области возросло до 379 случаев.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой области за последние сутки подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом.