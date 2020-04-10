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Максимальное ограничение передвижения вводят в Волынской области

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:00
Максимальное ограничение передвижения вводят в Волынской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 13:00 субботы до 06:00 часов понедельника волынян просят не выходить из дома

С 11 апреля в Волынской области вводится режим максимального ограничения передвижения из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Как отмечается, с 13:00 субботы до 06:00 часов понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то с карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - заявил глава облгосадминистрации.

Напомним, также принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.

Вместе с тем, в Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и АЗС. В регионе в настоящее время зафиксирована вспышка коронавируса.

Добавим, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса. В Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

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Новости Украины Волынская областьограничениекарантин
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