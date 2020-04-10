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Тернополь отказался от введения комендантского часа

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:41
Тернополь отказался от введения комендантского часа
Иллюстративное фото (facebook.com/dpuzshk)

В то же время в городе усилят контроль за соблюдением карантина

Несмотря на ситуацию с коронавирусом в Тернополе отказались от введения комендантского часа на ближайшие выходные. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии Тернополя.

Сообщается, что в ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе не будут вводить комендантские выходные. Однако из-за роста количества зараженных полиция будет усиленно контролировать соблюдение карантинных ограничений.

"Работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованные по всем въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что жителям города, которые планируют выехать из Тернополя для весенне-полевых работ, следует воздержаться от посещения населенных пунктов - очагов COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Фактический комендантский час там продлится с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля.

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