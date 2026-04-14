Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на заяву МАГАТЕ у X .

Що сталося на ЗАЕС

Вранці перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Щоб забезпечити роботу систем безпеки, автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори. Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті, стежить за ситуацією.

Що каже МАГАТЕ

"Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту", - цитують в організації слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Паралельно агентство веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир'я - воно потрібне для ремонту ще однієї лінії електропередач, яка могла б відновити зовнішнє живлення станції.

Це вже не перший випадок

Нагадаємо, 24 березня ЗАЕС вже втрачала зв'язок із ключовою лінією електропередач "Дніпровська" напругою 750 кВ.

Тоді найбільша атомна станція Європи залишилась лише на одній резервній лінії, а генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про початок переговорів щодо локального перемир'я для ремонту пошкодженої ділянки.