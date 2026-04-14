Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ

09:01 14.04.2026 Вт
Крупнейшая атомная станция Европы снова без одной внешней линии питания
Елена Чупровская
Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС отключилась от внешнего питания (Getty Images)

Запорожская атомная электростанция утром осталась без внешнего источника питания.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на заявление МАГАТЭ в X.

ЗАЭС держится на последней линии: МАГАТЭ бьет тревогу из-за критического состояния станции

Что произошло на ЗАЭС

Утром перестала работать последняя внешняя линия электропередач Запорожской АЭС. Станция полностью потеряла внешнее питание.

Чтобы обеспечить работу систем безопасности, автоматически включились резервные дизельные генераторы. Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте, следит за ситуацией.

Что говорит МАГАТЭ

"Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - цитируют в организации слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Параллельно агентство ведет переговоры с обеими сторонами о новом локальном перемирии - оно нужно для ремонта еще одной линии электропередач, которая могла бы восстановить внешнее питание станции.

Это уже не первый случай

Напомним, 24 марта ЗАЭС уже теряла связь с ключевой линией электропередач "Днепровская" напряжением 750 кВ.

Тогда крупнейшая атомная станция Европы осталась только на одной резервной линии, а генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале переговоров о локальном перемирии для ремонта поврежденного участка.

Тем временем, в начале марта после более трех недель отключения на ЗАЭС возобновили работу высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

Как сообщало РБК-Украина, это стало возможным благодаря временному "режиму тишины", который МАГАТЭ согласовало с обеими сторонами конфликта.

Еще в конце февраля Украина и РФ договорились о локальном перемирии для ремонта резервной линии питания 330 кВ. Перед началом работ в зоне проведения ремонта также продолжалось разминирование.

