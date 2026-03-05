ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Допоміг "режим тиші": на ЗАЕС відновили критичну лінію живлення

22:56 05.03.2026 Чт
2 хв
Високовольтна лінія на станції була відключена понад три тижні
aimg Валерій Ульяненко
Допоміг "режим тиші": на ЗАЕС відновили критичну лінію живлення Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)

Роботу високовольтної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС відновили після ремонту. Вона була відключена протягом 23 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Читайте також: "Це не потрібно": США виступили проти захисту енергетики України від ударів РФ

У заяві йдеться, що тривалість ремонтних робіт на пошкодженій ділянці становила більш ніж три тижні. Відновлення стало можливим завдяки посередництву МАГАТЕ - воно сприяло встановленню тимчасового "режиму тиші" в зоні проведення робіт.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що наявність резервного живлення є ключовим фактором стабільності на станції.

"Додаткова зовнішня лінія електропередачі посилює ядерну безпеку та захищеність", - сказав він.

Лінія "Феросплавна-1" була відключена протягом 23 днів. Протягом цього часу живлення ЗАЕС, необхідне для охолодження реакторів та інших критичних функцій безпеки, залежало від обмеженої кількості джерел.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що Росія давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

На початку лютого РФ відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над ЗАЕС. Це надало б США право розподіляти енергію між Україною та країною-агресоркою.

Зазначимо, наприкінці грудня Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

