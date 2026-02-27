Україна та РФ домовились про локальне перемир'я для ремонту ЗАЕС: чи є терміни
Україна та Російська Федерація домовились про локальне перемир'я для ремонту високовольтної ЛЕП, яка живить Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.
"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції", - повідомили у МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке повинно забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.
Перемир'я навколо ЗАЕС
Нагадаємо, що за останні місяці між Україною та РФ оголошувалось вже кілька локальних припинень вогню, під час яких ремонтні бригади відновлювали пошкоджені лінії електропередач.
Раніше Гроссі повідомив, що у січні агентство почало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС.
Через бойові дії остання резервна лінія електропередач 330 кВ була відключена, і станція зараз залежить лише від однієї працюючої лінії 750 кВ.
Також нагадаємо, що 30 грудня поблизу Запорізької атомної електростанції успішно завершився важливий ремонт лінії електропередач. За кілька днів до цього МАГАТЕ домовлялося про тимчасове перемир’я на ЗАЕС, що дало змогу розпочати ремонт пошкодженої ЛЕП.