Запорізька АЕС була відключена від електрики, - МАГАТЕ

ЗАЕС вже 17-й раз залишилася без світла через удар дрона по підстанції на іншому березі Дніпра. Аварійні генератори підхопили навантаження, але ядерна безпека знову опинилася під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) в соцмережі Х .

Що сталося вночі

Дрон вдарив по Нікопольській підстанції - вона розташована на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Через це єдина лінія зовнішнього електропостачання станції тимчасово відключилася.

Без зовнішнього живлення ЗАЕС залишалася близько 20 хвилин.

Як вийшли із ситуації

Відразу після відключення автоматично запустилися аварійні дизельні генератори - вони подавали електроенергію на станцію весь цей час.

Незадовго до півночі лінію вдалося відновити, і генератори зупинили.

Що каже МАГАТЕ

"Інцидент знову підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив на необхідності військового стримування, щоб не допустити ризику ядерної аварії.