Головна » Новини » Війна в Україні

Фейки про ЗАЕС не випадкові. ISW розкрив справжню мету Росії

12:45 01.06.2026 Пн
Росія може використати ЗАЕС як прикриття для чергового воєнного злочину
aimg Олена Чупровська
Фейки про ЗАЕС не випадкові. ISW розкрив справжню мету Росії Фото: Ситуація на ЗАЕС: в ISW пояснили нові звинувачення РФ на адресу України (Getty Images)
Росія вдруге за два дні звинуватила Україну в ударах по Запорізькій АЕС. Це може бути пов'язано з підготовкою до нового обстрілу міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Інституту вивчення війни (ISW).

30 і 31 травня окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила про два нібито українські удари по станції. За їхніми словами, 30 травня постраждав машинний зал шостого енергоблока, 31 травня - транспортний цех.

МЗС України та Сили оборони Півдня обидва звинувачення спростували. У МЗС наголосили: Росія запускає нову хвилю подібних заяв перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ.

31 травня представники МАГАТЕ на станції підтвердили пошкодження машинного залу, що відповідає наслідкам удару дроном. Проте агентство не встановило, чий це був дрон - український чи російський.

Навіщо Росії ці фейки

В Інституті вивчення війни пояснили логіку Кремля. Росія системно вигадує звинувачення в "українських ударах" по ЗАЕС та цивільних об'єктах, щоб:

  • виправдати власні ескалаційні дії;
  • обґрунтувати масштабні удари вглиб України.

В найближчому майбутньому Росія може скористатися цими "нападами" як приводом для нової масованої атаки. Про таку загрозу президент України Володимир Зеленський попереджав 29 і 30 травня.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав інформацію про нібито удар, щоб погрожувати у відповідь. Він заявив, що Росія завдасть "симетричних" ударів по українських або натівських атомних електростанціях, якщо ЗАЕС буде знищена.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 травня Центр протидії дезінформації РНБО розкрив черговий фейк РФ про "знищені" шість автобусів і два автомобілі на території транспортного цеху ЗАЕС. У ЦПД назвали це продовженням вчорашнього вкиду про удар по шостому енергоблоку.

Тим часом МЗС України ще раніше відреагувало на перше звинувачення Росії та назвало заяви "Росатому" інформаційною операцією напередодні червневої сесії МАГАТЕ.

Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg
