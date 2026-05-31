Головна » Новини » Війна в Україні

МАГАТЕ терміново вимагає від росіян доступу до машинної зали ЗАЕС

01:53 31.05.2026 Нд
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі назвав цей інцидент грою з вогнем
Катерина Коваль
Фото: Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ (Getty Images)
МАГАТЕ повідомило про удар дрона по турбінному корпусу Запорізької АЕС. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гросссі, у стіні будівлі нібито утворився пролом.

Читайте також: "Ядерний шантаж": Сили оборони спростували вкид РФ про удар України по ЗАЕС

Що відомо на цей момент

МАГАТЕ повідомило: адміністрація ЗАЕС проінформувала агентство про удар дрона по турбінному корпусу станції та пролом у стіні будівлі. Місія МАГАТЕ запросила доступ до пошкодженого об'єкта, однак на момент публікації його ще не отримала. Деталі уточнюватимуться після огляду на місці.

За словами Гросссі, якщо інформація підтвердиться, це буде перша атака в межах периметра станції з квітня 2024 року.

Реакція МАГАТЕ

Гендиректор Гросссі висловив серйозне занепокоєння. За його словами, подібний інцидент, якщо він справді стався, ставить під загрозу сім ключових принципів ядерної безпеки в умовах конфлікту та п'ять принципів захисту ЗАЕС. Один із них прямо передбачає: жодних атак будь-якого роду ні з боку, ні проти станції.

"Атакувати ядерні об'єкти - це все одно що грати з вогнем", - заявив він.

Напередодні МЗС України розкрило закономірність у діях Росії - практично перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Москва запускає нову хвилю маніпуляцій навколо станції. Мета незмінна: відвернути увагу від незаконної окупації. МЗС також нагадало, що Росія роками блокує доступ міжнародних інспекторів до окремих зон ЗАЕС - зокрема до західних частин турбінних залів.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві