Головна » Новини » Війна в Україні

Що з радіацією на ЗАЕС після "фейків" росіян: результат огляду МАГАТЕ

19:08 31.05.2026 Нд
2 хв
Під час огляду інспекторам довелося ховатися від дронів і стрілянини
aimg Валерія Абабіна
Фото: Інспектори МАГАТЕ провели огляд тимчасово окупованої ЗАЕС (Getty Images)
Інспектори МАГАТЕ побували на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і озвучили те, що зафіксували на місці. Сам огляд проходив у непростих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

В агентстві уточнили, що інспектори вийшли на місце після того, як окупаційна адміністрація ЗАЕС напередодні заявила про пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни.

За даними інспекторів, на місці зафіксовано пошкодження металевого люка, розташованого на кілька поверхів вище в будівлі, а також кілька уламків і залишки обгорілого оптичного волокна на землі.

У МАГАТЕ ці спостереження назвали такими, що відповідають твердженням окупаційної адміністрації про удар безпілотника.

Інспектори також запросили доступ до внутрішньої частини будівлі для додаткового обстеження - вона розташована безпосередньо поруч із шостим реакторним блоком.

Під час огляду команді МАГАТЕ наказали сховатися: поруч було чути звук дронів і стрілянину. Попри це інспектори за допомогою свого вимірювального обладнання підтвердили, що рівень радіації на об'єкті залишається нормальним.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію серйозною і такою, що поставила під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

За його словами, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприйнятними та мають припинитися, аби запобігти небезпеці ядерної аварії. Гроссі не назвав сторону, яку вважає відповідальною.

Нагадаємо, ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 2022 року.

Сьогодні Сили оборони України офіційно спростували російський вкид про нібито удар ЗСУ по станції, наголосивши, що ЗАЕС розташована за 50 км від лінії зіткнення, а на озброєнні Сил оборони немає дронів на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії.

Раніше російська пропаганда розкручувала ще один фейк - про нібито удар ЗСУ по транспортному цеху станції зі "знищеними" автобусами й автомобілями.

У Центрі протидії дезінформації цю історію назвали черговою російською підставою, мета якої - виправдати власний подальший терор.

Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
