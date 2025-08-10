ua en ru
У Запоріжжі вибухи і є поранені: один з районів в диму після удару КАБом

Запоріжжя, Неділя 10 серпня 2025 18:28
У Запоріжжі вибухи і є поранені: один з районів в диму після удару КАБом Фото: окупанти вдарили по Запоріжжю (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

У Запорізькій області та місті Запоріжжя пролунали вибухи через ворожий удар із застосуванням керованих авіаційних бомб. В регіоні досі оголошено небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, сьогодні, 10 серпня, надвечір по Запоріжжю було завдано ворожого удару. Як пояснив глава ОВА, один із районів міста наразі задимлений, а екстрені служби працюють над встановленням усіх наслідків атаки.

Федоров також попередив про загрозу подальших ударів керованими авіаційними бомбами по області та місту, закликавши жителів дотримуватися заходів безпеки та перебувати у захищених місцях до відбою.

Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по обʼєкту транспортної інфраструктури. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Як зазначив глава ОВА, всім надається необхідна допомога.

Зауважимо, що станом на 18:22 повітряна тривога в області досі оголошена, а карта виглядає наступним чином:

У Запоріжжі вибухи і є поранені: один з районів в диму після удару КАБом

Обстріли України 10 серпня

Зауважимо, що російські окупанти зранку 10 серпня атакували Херсонську область. В результаті удару є пошкоджено будинок.

Ударами дронів окупанти вбили двох цивільних в Херсонській області, а ще кілька людей внаслідок ворожого обстрілу отримали поранення.

Водночас, як раніше повідомлялось, сьогодні вранці російський безпілотник завдав удару по даху будівлі Сумської обласної державної адміністрації в центрі міста.

Варто зауважити, що це вже не перший удар за останній місяць. Росія системно атакує адміністративні та цивільні об'єкти, намагаючись тиснути на місцеве населення та посіяти паніку.

Протягом дня російські війська також атакували залізничну станцію у Синельниковому, через що тимчасово призупинено рух поїздів.

Російська Федерація Запоріжжя Війна Росії проти України Окупанти
