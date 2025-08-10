РФ вдарила по вокзалу у Синельниковому, скасовано низку поїздів (фото)

Російські війська атакували залізничну станцію у Синельниковому, через що рух поїздів тимчасово призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського та "Укрзалізницю".

Крім того, наслідки атаки успішно усунули у Васильківській та Межівській територіальних громадах.

На кількох локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

В районному центрі пошкоджена інфраструктура, значні руйнування зазнало транспортне підприємство, а також пошкоджено два приватні будинки.

Заздалегідь усіх працівників станції було евакуйовано, тому жертв серед персоналу немає.

Внаслідок нічного удару по залізничному вузлу в Дніпропетровській області частина поїздів скасована або курсуватиме за зміненими маршрутами.

Удари по Дніпропетровщині

Зауважимо, що російські війська за останні місяці вже кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області.

Ворог завдав 27 червня ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

На місці влучання виникла пожежа. Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.