РФ вдарила по вокзалу у Синельниковому, скасовано низку поїздів (фото)
Російські війська атакували залізничну станцію у Синельниковому, через що рух поїздів тимчасово призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського та "Укрзалізницю".
Внаслідок нічного удару по залізничному вузлу в Дніпропетровській області частина поїздів скасована або курсуватиме за зміненими маршрутами.
Заздалегідь усіх працівників станції було евакуйовано, тому жертв серед персоналу немає.
Ранком почалися роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
Через інцидент тимчасово скасовано низку рейсів, зокрема:
- 6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний;
- 6272 Синельникове-1 - Самійлівка;
- 6277 Самійлівка - Дніпро-Головний;
- 6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2;
- 6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний;
- 6104 Синельникове-1 - Чаплине;
- 6148 Чаплине - Демурине;
- 6143 Демурине - Чаплине;
- 6141 Чаплине - Дніпро-Головний;
- 7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний;
- 6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1;
- 6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2;
- 6109 Демируне - Дніпро-Головний;
- 6110 Дніпро-Головний - Чаплине;
- 7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний.
Деякі поїзди курсують за зміненими маршрутами.
Зокрема, поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний об’їжджає Синельникове, а поїзд №6536 рухається до Славгорода-Південного замість Самійлівки.
Оновлено
Рятувальники ліквідували наслідки масованої атаки БпЛА на Дніпропетровщині
Вночі російські безпілотники здійснили масштабний обстріл Синельниківського району Дніпропетровської області.
В районному центрі пошкоджена інфраструктура, значні руйнування зазнало транспортне підприємство, а також пошкоджено два приватні будинки.
На кількох локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Крім того, наслідки атаки успішно усунули у Васильківській та Межівській територіальних громадах.
Удари по Дніпропетровщині
Зауважимо, що російські війська за останні місяці вже кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області.
Ворог завдав 27 червня ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.
На місці влучання виникла пожежа. Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.
До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.