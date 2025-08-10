Російські війська вдарили по будинку на Херсонщині (фото)
Російські війська сьогодні атакували Херсонщину. В результаті удару є пошкоджено будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.
Як повідомляє Херсонська ОВА, вранці 10 серпня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по населеному пункту Дудчани Милівської громади.
За інформацією, атака прийшлася на багатоквартирний будинок: пошкоджено фасад і дах, вибито вікна.
Даних про постраждалих на цей час немає.
Обстріли Херсона
Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.
Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.
2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.