В Запорожье взрывы и есть раненые: один из районов в дыму после удара КАБом

Запорожье, Воскресенье 10 августа 2025 18:28
В Запорожье взрывы и есть раненые: один из районов в дыму после удара КАБом Фото: оккупанты ударили по Запорожью (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожской области и городе Запорожье прогремели взрывы из-за вражеского удара с применением управляемых авиационных бомб. В регионе до сих пор объявлена опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По словам Федорова, сегодня, 10 августа, вечером по Запорожью был нанесен вражеский удар. Как пояснил глава ОВА, один из районов города сейчас задымлен, а экстренные службы работают над установлением всех последствий атаки.

Федоров также предупредил об угрозе дальнейших ударов управляемыми авиационными бомбами по области и городу, призвав жителей соблюдать меры безопасности и находиться в защищенных местах до отбоя.

Предварительно известно о трех пострадавших в результате удара по объекту транспортной инфраструктуры. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Как отметил глава ОВА, всем оказывается необходимая помощь.

Заметим, что по состоянию на 18:22 воздушная тревога в области до сих пор объявлена, а карта выглядит следующим образом:

В Запорожье взрывы и есть раненые: один из районов в дыму после удара КАБом

Обстрелы Украины 10 августа

Заметим, что российские оккупанты утром 10 августа атаковали Херсонскую область. В результате удара поврежден дом.

Ударами дронов оккупанты убили двух гражданских в Херсонской области, а еще несколько человек в результате вражеского обстрела получили ранения.

В то же время, как ранее сообщалось, сегодня утром российский беспилотник нанес удар по крыше здания Сумской областной государственной администрации в центре города.

Стоит заметить, что это уже не первый удар за последний месяц. Россия системно атакует административные и гражданские объекты, пытаясь давить на местное население и посеять панику.

В течение дня российские войска также атаковали железнодорожную станцию в Синельниково, из-за чего временно приостановлено движение поездов.

