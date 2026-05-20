На Запоріжжі окупанти масово потруїлись алкоголем: їхні тіла не забирали тиждень

На Оріхівському напрямку бійці 166 окремого мотострілецького полку масово загинули через отруєне спиртне, і пролежали без евакуації майже тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У перехопленому записі двоє військових РФ обговорюють спостережний пункт, де масово загинули їхні побратими.
"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - згадав один з росіян.
"Там 8 или 10 тел лежали", - підтвердив його співрозмовник.
Окупант також уточнив, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів після загибелі.
"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", - описав він.
Загиблі належали до 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ, яка діє на Запорізькому фронті.
Головне управління розвідки МО нагадало, що у кожного російського окупанта є вибір - загинути на війні від паленого алкоголю чи чогось іншого або здатися в полон через Telegram-бот проєкту "Хочу жить".
Нагадаємо, нещодавно українські десантники раніше зірвали черговий штурм окупантів по газовій трубі на Сумщині. Шестеро нападників були знищені ще на підході - FPV-дроном і артилерією.
Тим часом стало відомо, що Китай таємно підготував близько 200 російських військових на своїй території наприкінці минулого року. Частина з них після навчання повернулася воювати в Україну.