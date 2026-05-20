На Запорожье оккупанты массово отравились алкоголем: их тела не забирали неделю

13:53 20.05.2026 Ср
2 мин
ГУР перехватило интересные разговоры оккупантов
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: российские оккупанты массово отравились алкоголем (Getty Images)

На Ореховском направлении бойцы 166 отдельного мотострелкового полка массово погибли из-за отравленного спиртного, и пролежали без эвакуации почти неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

От 8 до 10 тел на одном пункте

В перехваченной записи двое военных РФ обсуждают наблюдательный пункт, где массово погибли их собратья.

"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - вспомнил один из россиян.

"Там 8 или 10 тел лежали", - подтвердил его собеседник.

Тела лежали непогребенными пять-шесть дней

Оккупант также уточнил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней после гибели.

"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", - описал он.

Погибшие принадлежали к 166 отдельному мотострелковому полку 19 мотострелковой дивизии 58-й армии РФ, которая действует на Запорожском фронте.

Главное управление разведки МО напомнило, что у каждого российского оккупанта есть выбор - погибнуть на войне от паленого алкоголя или чего-то другого или сдаться в плен через Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Напомним, недавно украинские десантники ранее сорвали очередной штурм оккупантов по газовой трубе на Сумщине. Шестеро нападавших были уничтожены еще на подходе - FPV-дроном и артиллерией.

Тем временем стало известно, что Китай тайно подготовил около 200 российских военных на своей территории в конце прошлого года. Часть из них после обучения вернулась воевать в Украину.

