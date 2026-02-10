Зволікають з відновленням світла: Зеленський пригрозив місцевій владі висновками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не у всіх областях проблеми зі світлом вирішуються вчасно, і анонсував висновки щодо цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Президент розповів, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою", - сказано в його заяві.
Зеленський зазначив, що Повітряні сили ЗСУ зараз мають діяти значно оперативніше, щоб посилити захист Харківщини та інших областей, які межують з РФ, від дронів-камікадзе.
"У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", - наголосив президент.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 лютого, окупанти завдали цинічного удару по енергетиці Одеської області - постраждав об'єкт критичної інфраструктури.
Раніше, в ніч на 7 лютого, росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Для своїх атак ворог застосував стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні дрони.
Тієї ночі росіяни били по різних регіонах України, однак основною ціллю стали саме західні області. В "Укренерго" повідомляли про масовану атаку на об'єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів ввели аварійні відключення світла.
Згідно з даними Кабміну, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
Ба більше, у ДТЕК ввечері повідомили, що у Києві світло подають лише на 1,5-2 години на добу, додавши, що найближчі дні будуть важкими. Проте енергетикам вдалось стабілізувати систему, тож зранку 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключень.