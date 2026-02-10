Затягивают с восстановлением света: Зеленский пригрозил местным властям выводами

Президент рассказал, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"Не во всех громадах проблемы решаются вовремя, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", - сказано в его заявлении.

Зеленский отметил, что Воздушные силы ВСУ сейчас должны действовать значительно оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других областей, граничащих с РФ, от дронов-камикадзе.

"В части громад Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", - подчеркнул президент.