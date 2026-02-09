ua en ru
Список "критички" уріжуть: кому гарантують світло, а кого відключать

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 22:06
UA EN RU
Список "критички" уріжуть: кому гарантують світло, а кого відключать Ілюстративне фото: для українців скоротять обсяг відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд переглядає список об'єктів критичної інфраструктури, щоб збільшити ліміти електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Facebook.

Пріоритети та автономність

За словами голови Міненерго, лікарні, водоканали та соціальні об'єкти залишаються безумовним пріоритетом і будуть забезпечені електрикою.

"Решта установ поступово будуть переведені на автономну роботу і забезпечені генераторами. Такий крок дасть змогу вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів", - наголосив Шмигаль.

Контроль за справедливістю

Особливу увагу прем'єр приділив питанню справедливого розподілу світла між громадянами. Щоб забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить нагляд за графіками відключень.

Шмигаль повідомив, що вже дав відповідне доручення Держенергонагляду.

Скорочення списку "критички"

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям за два дні переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури, яким не відключають електроенергію.

Як зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко, з переліку мають виключити споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у нинішніх умовах.

Водночас, обмеження й надалі не застосовуватимуться для лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств ОПК.

Таке рішення ухвалили для того, щоб зменшити обсяг відключень світла для побутових споживачів.

