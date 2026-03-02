Запасів ракет лише на 4 дні: Трампа просять зупинити удари по Ірану, - ЗМІ

Джерела агентства розповіли, що ОАЕ та Катар працюють над швидким посиленням своїх систем ППО. Зазначається, що запасів перехоплювачів Patriot в Катарі вистачить на чотири дні при нинішньому темпі використання.

ОАЕ запросили допомогу у своїх союзників в області протиповітряної оборони середньої дальності, а Катар звернувся за допомогою в протидії атакам безпілотників.

Що передувало

ОАЕ та Катар хочуть швидкого дипломатичного завершення конфлікту та запобіганню регіональній ескалації. Згідно з оцінкою Катару, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться порушеними до середини тижня, це спричинить ще сильнішу ринкову реакцію на ціни на природний газ.

Зокрема, ціни на газ у Європі підскочили на 50% після зупинки виробництва скрапленого газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів.

Держави Перської затоки також побоюються, що хаос і припинення авіасполучення можуть вдарити по їхніх економіках і відлякати туристів та іноземних інвесторів.