Запасов ракет только на 4 дня: Трампа просят остановить удары по Ирану, - СМИ

Источники агентства рассказали, что ОАЭ и Катар работают над быстрым усилением своих систем ПВО. Отмечается, что запасов перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.

ОАЭ запросили помощь у своих союзников в области противовоздушной обороны средней дальности, а Катар обратился за помощью в противодействии атакам беспилотников.

Что предшествовало

ОАЭ и Катар хотят быстрого дипломатического завершения конфликта и предотвращения региональной эскалации. Согласно оценке Катара, если судоходные пути в регионе будут оставаться нарушенными до середины недели, это повлечет еще более сильную рыночную реакцию на цены на природный газ.

В частности, цены на газ в Европе подскочили на 50% после остановки производства сжиженного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов.

Государства Персидского залива также опасаются, что хаос и прекращение авиасообщения могут ударить по их экономикам и отпугнуть туристов и иностранных инвесторов.