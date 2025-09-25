Заморозки вдарять не лише по ґрунту: які області накриє холод і коли (карта)

На тлі відчутного похолодання в Україні синоптики попереджають мешканців багатьох областей про небезпечні стихійні метеорологічні явища - заморозки на ґрунті та навіть у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Попередження УкрГМЦ про заморозки у різних областях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.

При цьому теплішою нічна температура знову буде на півдні країни та на Закарпатті.

Наступної ночі - 27 вересня - у більшості областей України також очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C).

Заморозки в Україні 26 вересня - на ґрунті та у повітрі (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом заморозки у повітрі (0-3°C) прогнозують для таких областей:

Так, вночі 26 вересня заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C ймовірні в усіх областях, крім:

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, найближчим часом по Україні очікуються стихійні метеорологічні явища.

Де фіксували холоди влітку й на початку осені

Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).

Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".

Зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

23 вересня фахівці УкрГМЦ попередили громадян про заморозки на ґрунті у різних областях (про заморозки у повітрі тоді ще не йшлося).

Читайте також, коли можна чекати на "бабине літо" в Україні.